De uitzending van 15 juli

De onvoorziene gevolgen van een handelsoorlog

Topoverleg de komende twee dagen tussen de Europese Unie en China, die samen goed zijn voor bijna de helft van de wereldwijde handel. Het jaarlijkse overleg over de handelsbetrekkingen tussen China en de EU komt op een moment dat de VS juist zware kritiek heeft op die handelsrelatie en Chinese goederen in de ban doet. Daarmee werden de maandenlange dreigementen van president Donald Trump in daden omgezet.

Een eerder overleg om de handelsoorlog tussen China en de VS te beëindigen, liep onlangs op niets uit. Vorige week zijn de eerste heffingen op Chinese goederen officieel ingegaan en werden er meer invoerheffingen aangekondigd. Te gast is Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman, over de onvoorziene gevolgen van een handelsoorlog.