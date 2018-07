De uitzending van 14 juli

Wachtlijsten voor transgenders lopen op

Het aantal Nederlandse transgenders dat medische hulp zoekt stijgt explosief. Het aantal aanmeldingen voor een geslachtsveranderende behandeling stijgt de laatste jaren flink, waardoor ook de wachttijden steeds verder toenemen. Het VUmc is de grootste en één van de weinige aanbieders van transgenderzorg in Nederland. In 2017 kwamen ruim 4000 patiënten voor een afspraak bij een van de afdelingen van het kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie. In vijf jaar tijd is het aantal patiënten die onder behandeling staan verdubbeld.

In Nieuwsuur vanavond het verhaal van de 17-jarige transgender Patrick. Te gast is Joep Roeffen,klinisch psycholoog en programmacoördinator bij het Genderteam Zuid Nederland. Zijn Genderpoli werkt nauw samen met VUmc. "We moeten echt meer zorg gedecentraliseerd aan gaan bieden."