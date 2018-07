De uitzending van 13 juli

Trump legt bom onder handelsakkoord met de Britten

De Britse premier Theresa May heeft met haar voorstellen van deze week de kans op een voor de Britten gunstige brexit vergooid. Een nieuw vrijhandelsverdrag tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk zit er daarom niet meer in. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zou een goede premier zijn. En de Britse cultuur verdwijnt door toedoen van immigranten.

De Amerikaanse president Trump heeft aan het begin van zijn bezoek aan Groot-Brittanniƫ een reeks opmerkelijke uitspraken gedaan in een gesprek met de Britse tabloid The Sun. Vanavond het laatste nieuws over het bezoek van Trump aan Londen. Nieuwsuur is ook in Romford, waar rond de zeventig procent van de inwoners voor de brexit heeft gekozen.