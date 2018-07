De uitzending van 12 juli

Wiet is big business in Groningen, voor kleine krabbelaars én zware criminelen

Eerst was er de tv-serie Hollands Hoop, over wietteelt en criminaliteit in de provincie Groningen. Nu blijkt dat de werkelijkheid naadloos aansluit op de fictie van die serie. Volgens de burgemeester van Midden-Groningen zijn het afgelopen half jaar alleen al in zijn gemeente 20 hennepplantages opgerold.

In Groningen is er veel ruimte en leegstand, waardoor de provincie aantrekkelijk is voor hennepcriminaliteit. Vorige maand schrok Groningen op van een grote drugszaak: in het dorp Foxhol werd een hennepkwekerij opgerold met ongeveer vijfduizend plantjes.De hennepteelt werkt ontwrichtend op de Groningse samenleving.