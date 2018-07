De uitzending van 11 juli

NAVO-top: gespannen sfeer tussen Trump en bondgenoten

President Donald Trump eist dat de Europese NAVO-landen onmiddellijk hun defensiebudgetten verhogen. Hij wil niet wachten op 2024, zoals een aantal jaar geleden is afgesproken. Dat maakte hij vanochtend duidelijk tijdens een ontbijt met secretaris-generaal Jens Stoltenberg, voorafgaand aan de NAVO-top.

De NAVO-partners komen vandaag en morgen bij elkaar in Brussel. De top gaat over de samenwerking van de lidstaten, hoeveel geld ernaar toe moet en de rol van de Verenigde Staten. De sfeer is gerust gespannen te noemen. Trump vindt dat de VS te veel betaalt aan defensie en de andere bondgenoten te weinig.