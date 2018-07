De uitzending van 10 juli

Hoofdlijnen Klimaatakkoord vandaag gepresenteerd

Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad presenteert vanmiddag de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Daaruit moet als het goed is blijken hoe het kabinet de doelstellingen voor minder CO2-uitstoot gaat halen. Het hoofddoel is om in 2030 49 procent minder broeikasgas de lucht in te laten gaan dan in 1990.

Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben afspraken gemaakt over welke maatregelen nodig zijn om dat doel te bereiken. De klimaatplannen worden gesmeed aan vijf verschillende 'tafels'. Aan elke tafel wordt een specifieke sector besproken: elektriciteit, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw.

De voorzitters van de tafels gaan vanmiddag bij de presentatie van het Klimaatakkoord in op de voorlopige plannen voor hun sector. Vanavond zijn in Nieuwsuur te gast: Annemiek Nijhoff, voorzitter klimaattafel mobiliteit, en Diederik Samsom, voorzitter klimaattafel gebouwde omgeving.