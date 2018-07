‘Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de plastic soep’

Patrick de Cock was tot voor kort programmeur bij een poppodium. "Ik ben bewust uit de muziekwereld gestapt. Maar met de kennnis die ik daar heb opgedaan wilde ik wel iets doen. Nu zet ik boeren op een podium en promoot ik duurzaam voedsel."

De Cock runt sinds eind vorig jaar een zogeheten 'Buurderij': een website waar boeren hun producten aanbieden en klanten hun boodschappen kunnen bestellen. Een paar dagen later kunnen zie die ophalen.

"De boeren waarmee ik werk, heb ik op hun footprint uitgekozen. Bij mij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Ik wil alles zo biologisch mogelijk, en enkel seizoensgebonden producten. Bij mij zie je dus geen tomaten, want die hangen nu nog groen aan de plant. Ook ga ik in gesprek met boeren als ze hun spullen in plastic aanbieden. Ik vraag dan of dat niet anders kan."

Inmiddels zijn er 15 Buurderijen in Nederland. Die van De Cock is de succesvolste. "Ik zet net zoals vroeger bij het poppodium altijd een paar grote namen op de site, want dan trek je zoveel mogelijk mensen."

Hij begon in december met 200 aanmeldingen van mensen die op deze manier duurzame boodschappen willen doen. Inmiddels heeft hij al 900 geïnteresseerden. "Het aantal bestellingen blijft groeien", vertelt hij. De meeste klanten zijn vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. "Niet omdat vrouwen veel duurzamer leven, maar omdat het in Nederland toch nog steeds vrouwen zijn die de boodschappen doen."