Leden Coöperatie Laatste Wil kopen zelfdodingspoeder op eigen houtje

Oderwald heeft het poeder ook in huis. "Ik moet er nog een betere plaats voor vinden. Het ligt nu nog bij de voorgebakken patat, maar het is goed verpakt", zegt ze lachend. "Er zitten twee capsules in de verpakking, en dat is precies wat je nodig hebt. Dat hebben ze uitgevogeld."

De 86-jarige is nog steeds actief als kunstenares. Levensmoe is ze naar eigen zeggen niet. "Ik wil het poeder niet binnenkort gaan gebruiken, maar ik wil niet afhankelijk zijn van de beperkte mogelijkheid die de medische wereld biedt. Die is met handen en voeten aan de wet gebonden."

Haar grootste angst is dementeren in een verpleeghuis. Dan wil ze euthanasie. Omdat ze niet zeker weet of de huisarts haar dan zal helpen, heeft ze het poeder in huis. "Het is alleen voor als niemand me wil helpen. En voor als ik niet meer duidelijk kan maken dat ik geholpen kan worden, maar nog wel dat poeder kan slikken."