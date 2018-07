Nederlandse voetbalsters in trek in buitenland: van viswinkel naar topclub

Op het moment dat het WK voetbal volop is losgebarsten en de eerste miljoenentransfers zijn beklonken, laat een jonge vrouw in Nederland een lading kibbeling in de frituur glijden. Het is haar laatste werkdag in de visspeciaalzaak van haar ouders. Nog één nachtje slapen en het is voorbij met haar bijbaantje naast het voetbal.

Juichende fans of flitsende camera's staan haar niet op te wachten als ze aankomt op de luchthaven in haar nieuwe woonplaats. Een transfersom of een dure auto zijn evenmin aan de orde. Toch kan de 20-jarige Esmee de Graaf uit Spakenburg haar geluk niet op. De voormalige aanvalster van PEC Zwolle en speelster van Oranje is sinds deze week profvoetbalster bij West Ham United.

Vanaf komend seizoen speelt ze op het hoogste Engelse niveau. "We hebben iemand naar haar contract laten kijken en dat zag er prima uit", zegt vader Richard terwijl hij in rap tempo haringen fileert. "Wat ze gaat verdienen? Nee, dat ga ik niet verklappen. Maar ze kan goed leven van haar sport."