De uitzending van 7 juli

Interesse vanuit het buitenland in Nederlandse voetbalsters

Het vrouwenvoetbal zit merkbaar in de lift, zeggen specialisten. Er komt een echte transfercarrousel van de grond, en niet alleen tussen Nederlandse clubs. Na het succes van Oranje is er ook belangstelling van Europese clubs, uit competities waar ook veel meer geld in omgaat.

Wij volgen onder anderen Esmee de Graaf (20) uit Spakenburg. Ze speelde bij IJsselmeervogels en PEC Zwolle. Na haar selectie in Oranje kwam er belangstelling uit de Engelse Premier League, de competitie met veruit het meeste geld in Europa. Ze gaat haar loopbaan vervolgen bij West Ham United.