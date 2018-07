'Stap dichterbij internationaal IS-tribunaal'

Het berechten van IS-strijders voor een speciaal tribunaal is een stap dichterbij, volgens Kamerlid Peter Omtzigt (CDA). Vertegenwoordigers van de Iraakse en Iraaks-Koerdische overheid stemmen in met samenwerking voor internationale vervolging van IS'ers.

Dat deden zij vandaag tijdens een congres in Den Haag. Daar spraken internationale politici van landen uit de Veiligheidsraad, juristen, slachtoffers en lokale politici uit Irak over wat het beste mechanisme voor vervolging zou zijn. Omzigtprobeerde hier zoveel mogelijk draagkracht te creëren voor een internationaal IS-tribunaal.

Een van zijn medestanders is professor genocidestudies Gregory Stanton. "Dat IS'ers worden berecht is niet alleen nodig om de slachtoffers gerechtigheid te geven en de rechtsorde in het land te herstellen. Het is ook belangrijk om te begrijpen waarom die gruweldaden zijn begaan. En om te laten merken dat de beschaving weer aan de macht is."

Op dit moment worden de meeste IS-strijders nog berecht in Irak - het land waar de beweging de meeste misdaden heeft gepleegd. Er wordt gezegd dat het land het aantal berechtingen niet aankan. IS'ers zouden daar berecht worden via een pseudo-proces dat bijvoorbeeld leidt tot ophanging.