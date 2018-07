De uitzending van 6 juli

Krijgt premier May haar regering op één lijn?

Weer een moment van de waarheid voor de Britse premier Theresa May. Ze hoopt vandaag haar regering op één lijn te krijgen over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. Dat is tot nu toe niet gelukt: de Britse regering is ernstig verdeeld over de kwestie.

May ontvangt vandaag haar kabinetsleden op Chequers, een landgoed dat ter beschikking staat van de Britse premier. Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft de premier gezegd dat haar regering "de plicht" heeft om in te stemmen met de blauwdruk zoals die er nu ligt.