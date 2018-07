De uitzending van 5 juli

Nieuwsuur in gesprek met Steve Bannon

Steve Bannon leidde als campagnemanager Donald Trump naar het presidentschap. En werkte vervolgens aan de zijde van Trump als topadviseur in het Witte Huis. Bannon werd gezien als iemand die veel invloed had op de koers van de president.

Deze week sprak Eelco Bosch van Rosenthal met Steve Bannon in Washington. Het interview is vanavond in de uitzending te zien. Bij deze alvast een klein voorproefje: