Minister mag niemand dwingen om te vliegen vanaf Lelystad Airport

Een nieuwe tegenslag voor Lelystad Airport. Deze keer een tik op de vingers vanuit Brussel. Het kabinet wilde luchtvaartmaatschappijen dwingen om vakantievluchten naar Lelystad te verplaatsen, dit om Schiphol te ontlasten. Maar de Europese Commissie keurt het niet goed.

Bij dwang is er volgens de commissie sprake van ongelijke behandeling. Minister Cora van Nieuwenhuizen gooit het daarom over een andere boeg. In haar nieuwe voorstel wil ze alleen verkeer op Lelystad toestaan dat eerder vanaf Schiphol vloog. De hoop is dat de commissie dit wel zal goedkeuren.

Met ingang van 2020 mogen vanaf Lelystad Airport vakantievluchten vertrekken, maar tot nu toe loopt de uitbreiding van het vliegveld niet al te soepel. Het is gerust een hoofdpijndossier te noemen. Wat betekent het 'nee' van de Europese Commissie voor de groeiambities?