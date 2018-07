De uitzending van 4 juli

Gaswinning kleine velden wordt belangrijker

Nederland begint afscheid te nemen van aardgas. Maar voorlopig is er voor huishoudens - en vooral de industrie - nog veel gas nodig. Het kabinet wil dat gas niet importeren uit Rusland of Noorwegen, maar juist halen uit Nederlandse kleine gasvelden.

Een van die velden ligt in het Brabantse Waalwijk. Daar is men nu bang voor schade zoals in Groningen.