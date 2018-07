Wiebes over op extra gas uit Waalwijk, Brabant vreest schade

Fracking

"We moeten uitkijken dat we in Nederland gaswinning niet als een groot gevaar gaan zien", stelt René Peters, gasexpert bij TNO. "Door Groningen is men natuurlijk bezorgd, maar je moet dat wel in perspectief zien. Het gaat hier om een klein veld, de risico's zijn veel kleiner dan Groningen. We moeten rationeel kijken naar de risico's en die beoordelen."

Bovendien zal er in Waalwijk gebruik gemaakt worden van de omstreden fracking-methode. Die techniek is berucht door de winning van schaliegas in Amerika.

Daar worden tientallen keren grote hoeveelheden chemicaliën en water in de bodem gespoten, waardoor het gesteente barst en het gas vrij komt. Fracking van schaliegas kent risico's: bodemverontreiniging, verzakkingen en lekkage in bijvoorbeeld het drinkwater.

"Ik snap de weerstand tegen fracking heel goed", zegt Peters. "Er is net besloten dat we niet gaan fracken voor schaliegas in Nederland. Maar fracken is een containerbegrip voor hydraulisch stimuleren, en dat kun je voor heel veel verschillende gesteentes doen."

Bij schaliegas gaat het volgens hem om heel hard gesteente. "Dus dat moet je fracken met veel druk, vloeistof en chemicaliën. Maar in Waalwijk gaat het om zandsteen. Dat is veel zachter en hoef je veel minder intensief te fracken. Deze techniek in Waalwijk is wel toegestaan in Nederland."