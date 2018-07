Ollongren onder vuur tijdens referendumdebat

De Eerste Kamer praat de hele dag over het wetsvoorstel van minister Ollongren om het raadgevend referendum te schrappen. Haar partij, D66, ziet ook de nadelen van het voorstel.

D66-fractievoorzitter Engels zei dat in zijn fractie "aarzelingen en knelpunten" leven over het plan van het kabinet. Hij wil dat het kabinet meer doet om "perspectief" te bieden op invoering van een bindend correctief referendum.

Ook willen tegenstanders van de afschaffing in de Senaat het raadgevend referendum schrappen zonder dat er een "gelijkwaardig alternatief" is. De stemming is volgende week.

Er zijn sinds de invoering twee raadgevende referenda gehouden: een over een samenwerkingsverdrag met Oekraïne en een over de nieuwe inlichtingenwet. Beide referenda werden gewonnen door de tegenstanders. Er is sindsdien veel discussie over de werking van het raadgevend referendum.