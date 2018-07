De uitzending van 3 juli

Debat over het referendum

De Eerste Kamer debatteert over het afschaffen van het raadgevend referendum. En hoewel het laat wordt, lijkt een meerderheid van de senatoren voor afschaffing.

Er zijn sinds de invoering twee raadgevende referenda gehouden: een over een samenwerkingsverdrag met Oekraïne en een over de nieuwe inlichtingenwet. Beide referenda werden gewonnen door de tegenstanders. Er is sindsdien veel discussie over de werking van het raadgevend referendum.