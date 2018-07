De uitzending van 2 juli

Speciale uitzending: Rutte meets Trump

Nieuwsuur staat vanavond uitgebreid stil bij de ontmoeting tussen premier Mark Rutte en Donald Trump. De twee praten vandaag in het Witte Huis over de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Ook gaan ze het hebben over handel, defensie en veiligheid. Dat zijn heikele punten, want de VS en Europa zijn momenteel verwikkeld in het handelsconflict en Trump heeft bedenkingen bij de NAVO.

We spreken voorafgaand aan het bezoek met premier Rutte. Ook spreken we met aanhangers van de Amerikaanse president. In de studio zitten oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer en Luuk van Middelaar, politiek filosoof en hoogleraar Europees Recht en EU-studies.