De uitzending van 1 juli

Mexico kiest

Andrés Manuel López Obrador maakt een goede kans vandaag de verkiezingen in Mexico te winnen. De links-nationalistische presidentskandidaat is populair omdat gezien wordt als outsider en dus geen onderdeel van het corrupte politieke systeem in het land.

In 2006 verloor hij nog met een minimaal verschil, waarna zijn aanhang maanden bleef protesteren tegen wat zij zien als verkiezingsfraude. Gaat het hem dit keer lukken?

Veel Mexicanen hopen dat hij een einde kan maken aan de corruptie en het drugsgeweld dat Mexico al zo lang teistert. Correspondent Marc Bessems doet vanavond verslag vanuit Mexico-Stad.