Metromoord door psychiatrisch patiënt was gevolg van falende instanties

Een jaar geleden werd de 38-jarige Joost Wolters zonder aanleiding dood gestoken in een drukke Amsterdamse metro. De dader, een psychiatrisch patiënt die eerder al herhaaldelijk geweld had gebruikt, had eigenlijk niet op vrije voeten mogen zijn, blijkt nu.

Een reconstructie van de Amsterdamse zender AT5 en de Volkskrant laat zien dat er grote inschattingsfouten zijn gemaakt door verschillende instanties. De Tweede Kamer-fracties van CDA, GroenLinks en PvdA eisen opheldering van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Kijk hier een samenvatting van de reconstructie van AT5 en de Volkskrant.