De uitzending van 30 juni

Falende instanties leidden tot de moord op Joost Wolters

De 38-jarige Joost Wolters werd op 27 juli vorig jaar in metro 53, toen hij onderweg naar huis was, doodgestoken door Philip O. Uit onderzoek van AT5 en de Volkskrant blijkt dat het AMC-ziekenhuis tekort is geschoten in de begeleiding van O.

Ook het Openbaar Ministerie en de reclassering hebben in aanloop naar de steekpartij ernstige inschattingsfouten gemaakt. De Tweede Kamer-fracties van CDA, GroenLinks en PvdA eisen nu opheldering van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.