De uitzending van 29 juni

EU-leiders sluiten migratiedeal, maar 'probleem niet opgelost'

Na een lange avond en nacht vergaderen in Brussel hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten vanochtend vroeg een akkoord bereikt over migratie. De EU wil met landen in Noord-Afrika afspraken maken over het tegenhouden van migranten. Premier Mark Rutte had het na afloop over "Turkije-achtige afspraken".

Het overleg tussen de EU-leiders was volgens Rutte uiterst ingewikkeld en bij vlagen emotioneel. De grootste winst is dat de 28 EU-landen er samen uit zijn gekomen, vindt de premier. "Het probleem is niet opgelost, maar we hebben afspraken gemaakt die verder moeten worden uitgewerkt."