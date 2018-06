De uitzending van 28 juni

Hoe leidt de EU de migratie in goede banen?

Vandaag en morgen komen de Europese regeringsleiders in Brussel bijeen. Migratie is het belangrijkste onderwerp op de top, al wordt er ook gepraat over de NAVO en de handelsoorlog met de VS. De afgelopen weken zette onder meer een geweigerd migrantenschip de verhoudingen binnen de EU op scherp.

De Eurocommissaris voor Migratie zei gisteren in Nieuwsuur dat hij vreest voor de toekomst van de EU als er op de top geen oplossing komt voor het migrantenbeleid. De Europese landen moet samen met nieuwe plannen komen en niet op eigen houtje hun grenzen sluiten, benadrukte hij.