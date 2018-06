Verplichte registratie privé-camera's? 'Dan worden burgers verlengstuk politie'

Een groeiend aantal Nederlanders heeft een privé-bewakingscamera: naar schatting telt ons land er 1,5 miljoen. En die camera's zijn steeds beter en geavanceerder. Voor de politie kunnen de beelden van grote waarde zijn bij het oplossen van misdrijven. Daarom willen de bonden nu registratie verplichten.

Er is al een vrijwillig register: Camera in Beeld van de politie. Daarin zijn nu meer dan 200.000 privécamera's opgenomen. "Ik kan genoeg voorbeelden noemen waarin die camera's hebben bijgedragen aan de opsporing of het oplossen van een zaak. Hoe vaker we dat kunnen doen, hoe beter", zegt Bart Willems van het landelijke high impact crimeteam.

Toch is hij niet direct voorstander van verplichte registratie voor particulieren en bedrijven. "Ik ben het eens met de oproep om meer mensen te laten registreren, maar het is de vraag of je dat via wetgeving moet afdwingen of dat je het moet laten bij de mensen zelf. Er komen nog iedere dag nieuwe, spontane registraties bij."