De uitzending van 27 juni

Hongarije wil geen migranten

Aan de vooravond van de EU-top over migratie waarschuwt Hongarije: geen enkele asielzoeker is nog welkom in het land. De regering bevestigt aan Nieuwsuur dat alle buurlanden voortaan als veilige landen worden beschouwd. Hongarije wil een anti-migratieblok vormen binnen Europa. Het land is blij dat steeds meer EU-lidstaten aspecten van het anti-migratiebeleid van de Hongaarse premier Viktor Orbán overnemen.

Nieuwe Hongaarse wetgeving heeft grote gevolgen voor migranten en vluchtelingen. De laatste nog functionerende transitpunten voor asielzoekers aan de grens zullen mogelijk worden gesloten. Vanavond een reportage uit Hongarije van Europa-correspondent Saskia Dekkers. Ook een gesprek met de Eurocommissaris voor migratie Dimitris Avramopoulos.