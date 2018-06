De tijd van vrouwenhandel op de Wallen is nog niet voorbij

Criminaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van mensenhandel, is nog steeds aan de orde van de dag op de Amsterdamse Wallen. Een project om de Wallen veel veiliger te maken, is mislukt. De gemeente sloot veel raambordelen en coffeeshops onder de vlag van een 'schoonmaakactie'. Maar wat ze wilden bereiken is niet gelukt.

Dat is de conclusie van de Amsterdamse Rekenkamer, een onafhankelijk instituut dat het beleid van de stad controleert. Volgens de gemeente waren er op de Wallen maar twee gevallen van mensenhandel in de afgelopen vijf jaar.

Maar volgens de Rekenkamer klopt dat cijfer niet. Het instituut zegt dat er de afgelopen zeven tot acht jaar ongeveer 120 strafzaken waren met vrouwen als slachtoffer die op de Wallen in de raamprostitutie zaten.

De Rekenkamer zegt geschrokken te zijn van het hoge cijfer. Het geluid van de afgelopen jaren was juist dat er nauwelijks meer sprake is van vrouwenhandel. Maar dat blijkt nu dus niet mee te vallen. De Rekenkamer noemt het aantal "een serieus probleem".