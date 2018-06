De uitzending van 25 juni

Sorgdrager spreekt: wie liet er steken vallen in de fipronilaffaire?

Hebben getroffen pluimveebedrijven de fipronilaffaire aan zichzelf te wijten? Of is toezichthouder NVWA op zijn minst medeverantwoordelijk? Dat is de vraag die een commissie onder leiding van oud-minister Sorgdrager van Justitie vandaag na herhaaldelijk uitstel eindelijk gaat beantwoorden.