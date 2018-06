De uitzending van 24 juni

Spannende verkiezingen in Turkije

Een verkiezingsrace in Turkije was niet eerder zo spannend sinds president Recep Tayyip Erdogan in 2002 aan de macht kwam. Zijn aankondiging van vervroegde verkiezingen heeft de oppositie wakker geschud. Ontwaakt uit een lange winterslaap. Erdogan zelf blijft de grote kanshebber, maar het komt dit keer allemaal niet vanzelf.

Ruim 56 miljoen Turken kiezen vandaag een nieuw parlement en een nieuwe president. Als geen van de presidentskandidaten meteen boven de 50 procent komt, is er twee weken later op 8 juli een tweede ronde. Waarbij de nummers één en twee het tegen elkaar opnemen: in dat geval vrijwel zeker Erdogan en een van zijn uitdagers. Correspondent Lucas Waagmeester heeft vanavond de voorlopige uitslag. Te gast zijn Arzu Özlap, voorzitter van de grootste oppositiepartij, de seculiere CHP, en Önder Kaya die stemt op de AK-partij van Erdogan.