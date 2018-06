De uitzending van 23 juni

Diploma-debacle voor vmbo'ers Maastricht

Het is inmiddels een dag later, maar de woede onder 354 eindexamenleerlingen van twee vmbo-locaties in Maastricht zal er niet minder om zijn. Gisteren kregen ze te horen dat ze geen centraal eindexamen hadden mogen doen. Niemand krijgt dus een diploma.

"Het is heel bizar wat zich hier voordoet", aldus advocaat Wilco Brussee, gespecialiseerd in onderwijsrecht. "Ik heb absoluut nog nooit iets van deze omvang meegemaakt", zegt hij. De leerlingen bleken allemaal achterstanden bij de schoolexamens te hebben opgelopen en hadden daarom niet mogen deelnemen aan het centraal schriftelijk eindexamen. In Nieuwsuur vanavond het laatste nieuws uit Maastricht. Te gast is André Postema, voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs.