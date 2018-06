Zeilers Volvo Ocean Race vinden zelfs plastic op de meest afgelegen plekken

De bekende zeilwedstrijd deed dit jaar voor het eerst onderzoek naar plastic in het water. Twee boten hebben apparatuur aan boord om het oppervlaktewater te filteren en op die manier microplastics te meten. Het gaat om het team 'Turn The Tide On Plastic' en team Akzonobel, een Nederlandse boot.

De Deense Nicolai Sehested deed op die laatste boot het onderzoek. Als zeiler merkt hij ook de gevolgen van de plasticvervuiling. "De oceanen zijn onze speelplaats, we brengen er een groot deel van ons leven door. We zagen vroeger veel meer vissen en ander leven, maar dat wordt steeds meer plastic."