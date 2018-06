De uitzending van 22 juni

Vertegenwoordigen gemeenteraden het stadsbeeld?

De nieuwe gemeenteraden kunnen in de meeste gemeenten weer voor vier jaar aan de slag. Maar is de samenstelling wel een goede afspiegeling van de bevolking? Nieuwsuur onderzocht het in vijf gemeenten.

"Ik zie dat raadsleden soms eenzijdig uit bepaalde beroepsgroepen komen, en dat is jammer", zegt Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur. "Want dan wordt het representeren van de hele bevolking een stuk lastiger."