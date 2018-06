De uitzending van 21 juni

Uit het vervuilende vliegtuig, in de duurzamere trein

Op dit moment vliegen er al zo'n 3,7 miljard passagiers per jaar over de aarde; over vijftien jaar is dat aantal verdubbeld. Steeds meer mensen nemen het vliegtuig, terwijl de luchtvaartsector bindende klimaatafspraken tot nu toe weet te ontlopen.

Het kabinet hintte eerder in het regeerakkoord op een vliegbelasting, die eventueel in 2021 wordt ingevoerd. Een eerder experiment met een vliegtaks in 2008, eindigde al na een half jaar na protesten van de reisbranche.

De Europese Commissie zei vorige maand dat er meer met de trein moet worden gereisd en minder via korte vluchten met vliegtuigen. Treinen stoten veel minder CO2 uit. Ook het kabinet zou meer reizigers naar de trein willen lokken.

Vanavond is staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) te gast.