'Het museum moet de taal van doven en blinden leren spreken'

"Het museum is er voor iedereen. Maar het gaat natuurlijk wel over kunst: dat is niet altijd even makkelijk', aldus Sjarel Ex, directeur van Boijmans van Beuningen. "Nóg moeilijker is het om een schilderij te beleven als je er niets van kan zien."

Het Rotterdamse museum geeft sinds deze maand rondleidingen voor doven, blinden en slechtzienden. Speciaal opgeleide gidsen laten mensen met een auditieve of visuele beperking de topstukken van de collectie ervaren en beter begrijpen.

Door middel van voelbare tekeningen, uitvergrotingen en muziek wordt geprobeerd de kunstwerken over te brengen. Volgens directeur Ex moet het museum "de taal van iemand die blind is" leren spreken.