Immigratierel VS: 'Dit is het ergste wat je een kind kan aandoen'

Ook voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, nu voorzitter van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights, is het niet eens met hoe de kinderen worden behandeld. "En het is extra saillant als je bedenkt dat de VS een van de twee landen is die het internationale verdrag voor de rechten van het kind niet hebben ondertekend. Waarom ze dat niet hebben gedaan, is een goede vraag."

In het verdrag staat dat een kind alleen van zijn ouders mag worden gescheiden als het kind in gevaar is. "Bij de Amerikaanse grens wordt dat verdrag nu structureel en grootschalig geschonden. En dat niet alleen: het opsluiten van de kinderen wordt bewust gebruikt voor politieke doeleinden. Verwerpelijk. Kinderrechten zouden los moeten staan van welke politieke kleur dan ook."

Opvang in de regio

De situatie in de VS krijgt veel aandacht van de media. Maar ook wereldwijd hebben migrantenkinderen het lang niet altijd goed. Ook Europa zou het een en ander kunnen verbeteren, denkt Dullaert.

"Zeker als het gaat om de opvang in de regio, waar hier in Nederland zoveel van wordt verwacht. Uit onderzoek in vijf landen rond Syriƫ blijkt dat 43 procent van de kinderen in de opvangkampen geen toegang tot onderwijs heeft. Ze gaan niet naar school, maar moeten werken voor hun geld. Dat is heel ernstig."