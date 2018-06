Deze ex-teler uit Bierum hoopt te mogen meedoen aan het wietexperiment

Hypocriet en onlogisch

Meijers hoopt dat er met het wietexperiment een einde komt aan het "hypocriete en onlogische" gedoogbeleid. Nu wordt de verkoop van wiet in coffeeshops gedoogd, maar is het illegaal om wiet te kweken of in te kopen. "Om dat te kunnen veranderen, willen wij dat het experiment een succes wordt."

Om het experiment te laten slagen is het belangrijk dat de overheid vakbekwame mensen en betrouwbare telers inschakelt, zegt Meijers. Hij hoopt dat hij zelf ook mag meedoen als teler. "Het is wachten op groen licht. Dan kunnen we laten zien dat wiet telen op een goede manier echt mogelijk is."