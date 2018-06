De uitzending van 20 juni

Hoe moet het wietexperiment eruit zien?

Het kabinet wil experimenteren met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Maar hoe moet dat wietexperiment eruit gaan zien? De commissie-Knottnerus brengt daar vanmiddag een advies over uit.

De experimenten moeten gaan plaatsvinden in 6 tot 10 gemeenten, voor een termijn van vier jaar. Welke dat zullen zijn, is nog niet bekend. De commissie-Knottnerus komt daarover in het najaar met een advies.

In studio zit vanavond André Knottnerus, voorzitter van de adviescommissie.