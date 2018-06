De uitzending van 19 juni

Hoe is de klacht van de WODC-klokkenluider behandeld?

Eind vorig jaar bleek uit een onderzoek van Nieuwsuur dat de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) ernstig is aangetast. Een interne klacht uit 2014 van klokkenluider Marianne van Ooyen bracht de zaak aan het rollen.

Een commissie die is ingesteld naar aanleiding van de onthullingen presenteert vandaag een rapport. De commissie onderzocht of er indertijd goed is omgegaan met de klacht van Van Ooyen. In de studio praten we erover met Evert Verhulp, voorzitter van de commissie.