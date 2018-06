Boosheid over Boekenweekthema: 'Mag een vrouw alleen maar baren?'

'Thema is juist een ode'

Volgens de schrijfster is het kiezen van dit thema schadelijk omdat het iets bevestigd wat al heel lang gebeurd. "Om weer mannen te laten spreken over het moederschap, dat is een bevestiging van een patroon wat we juist zouden moeten willen doorbreken."

Maar schrijfster Marja Pruis nuanceert een beetje. "Ik zie 'De moeder de vrouw' als een literair thema, dus die emotie heb ik er niet bij. Als je er twee mannen over laat schrijven, lijkt het wel een beetje alsof je de vrouw objectiveert. Mijn probleem is vooral dat ze zo weinig goede schrijfsters het essay of het Boekenweekgeschenk laten schrijven."

CPNB schrijft op de website verrast te zijn door de ophef. "Nooit hadden wij gedacht dat het thema 'moeder' en dan vooral de verwoording 'De moeder de vrouw' zulke uiteenlopende reacties, en zelfs verzet zou oproepen. Onze bedoeling is via de literatuur licht te werpen op het moederschap en het vrouw-zijn. Het thema als ode."

CPNB wil in gesprek gaan met degenen die de petitie organiseerden "om gezamenlijk tot een creatieve oplossing te komen". "In het verleden is de man/vrouw-verhouding scheef geweest, maar de laatste jaren is dat niet zo, Iedereen lijkt Griet Op de Beeck te vergeten die het Boekenweekgeschenk 2018 schreef, of Conny Palmen die in 2017 het Boekenweekessay schreef."