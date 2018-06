NXP: de duurste overname van een Nederlands bedrijf (bijna dan)

De Nederlandse chipmaker NXP is een felbegeerde internationale prooi. Al bijna twee jaar probeert een groot Amerikaans concern het in 2006 van Philips afgesplitste bedrijf in te lijven. Er ligt een bod van 44 miljard euro, het hoogste bedrag dat ooit voor een Nederlands bedrijf is neergeteld. Maar de definitieve deal laat nu al bijna 600 dagen op zich wachten.