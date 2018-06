De uitzending van 16 juni

'Shell ontwijkt miljarden aan dividendbelasting via Jersey'

Olie- en gasmaatschappij Shell ontwijkt sinds 2005 met toestemming van de Belastingdienst de dividendbelasting, meldt dagblad Trouw. Via het Britse Kanaaleiland Jersey zou de afgelopen dertien jaar ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd, waardoor de Nederlandse staat 7 miljard euro misliep.

"Ik ben stomverbaasd over hoe we in Trouw worden neergezet," zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. In Nieuwsuur praten we met haar verder.