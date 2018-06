De uitzending van 14 juni

Eindexamens voor eerste leerlingen laboratoriumschool Agora

Agora in Roermond is een middelbare school zonder roosters, vakken of cijfers. Het traditionele model is volledig losgelaten. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en worden heel erg vrij gelaten. Ze onderzoeken wat ze zelf interessant vinden in zogenoemde challenges.

Tot het laatste jaar, want om hun eindexamens te kunnen halen, moesten de leerlingen ineens flink blokken op stof uit het reguliere onderwijs. Nieuwsuur volgde twee leerlingen van de Agora-school en hun ouders in de examenperiode. Hebben ze hun diploma behaald en mag de vlag dus uit?