Wat ging er mis in straftraject Michael P.?

De familie van Anne kwam vandaag ook aan het woord. "Het is onvoorstelbaar hoeveel angst en pijn door de verdachte is ontstaan", zei Anne's moeder in de rechtbank in Utrecht. "Allereerst bij Anne zelf, daarna breidden woede en verdriet zich als een olievlek uit. De familie zal nooit meer compleet zijn."

"We waren voorbereid met foto's, maar we moesten elkaar vasthouden om overeind te blijven toen we haar zagen. Wat we zagen was niet te beschrijven. Alle mooie woorden die we wilden zeggen vielen weg. We konden alleen zeggen: we zijn bij je."

Eenzaamheid

Ze gelooft niet dat Michael P. de waarheid heeft verteld. "Rechercheonderzoek wijst uit dat niet alles wat hij zegt kan kloppen. Hij heeft dus gelogen en dingen verzwegen. De enige persoon die weet wat er echt gebeurd is, mijn dochter Anne, is door verdachte om het leven gebracht. Horrorscenario's dringen zich aan me op. En in elke variant heeft mijn dochter ondraaglijk geleden en is ze in eenzaamheid gestorven."

Hans Faber, de oom van Anne, noemde het twee intens zware dagen. "Ik denk dat het goed is om tbs te vragen. Als je deze man twee dagen hebt meegemaakt, dan blijkt het een bijzonder gestoorde man, geobsedeerd door geweld en verkrachtingen. Voor de hele familie was het naar om met zo iemand geconfronteerd te worden."