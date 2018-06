De uitzending van 12 juni

Intentieverklaring Kim en Trump

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hebben in Singapore hun handtekening gezet onder een gezamenlijke verklaring. In de tekst committeert Noord-Korea zich aan denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland in ruil voor veiligheidsgaranties, iets wat het land overigens eerder toezegde.

Ook staat erin dat beide landen hun betrekkingen willen verbeteren, om uiteindelijk vrede te brengen op het schiereiland. Verder is vastgelegd dat krijgsgevangenen zullen worden uitgewisseld. De verklaring gaat niet in op mensenrechtenschendingen in Noord-Korea.