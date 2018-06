Uitgeprocedeerde asielzoekers: te weinig cijfers voor inzicht in beleid

Het is niet vast te stellen met welke opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers het snelst uit Nederland vertrekken. Ondanks jarenlange politieke discussie ontbreken de cijfers om een vergelijking te maken tussen de verschillende opvangvormen die gemeenten aanbieden. Ook de vergelijking met het Rijk is moeilijk te maken.

Dat concludeert onderzoeksbureau Pro Facto, dat onderzoek deed in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "De informatie over terugkeer en uitstroom vanuit bed-bad-broodvoorzieningen is in veel gevallen slecht vergelijkbaar en veelal onvolledig gebleken. Er is bovendien sprake van een systematische asymmetrie in beschikbaarheid van gegevens tussen de verschillende gemeenten", zo staat in het rapport.

Moeizaam compromis

Door de kraakacties van de beweging We are Here en het plan van Amsterdam om een grote opvanglocatie op te richten, is de discussie over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers weer helemaal terug op de politieke agenda. Drie jaar geleden viel er bijna een kabinet over bed, bad en brood. Maar het moeizaam bereikte compromis tussen VVD en PvdA is nooit uitgevoerd omdat er onenigheid bleef bestaan tussen het Rijk en gemeenten.