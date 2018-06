De uitzending van 11 juni

Zuid-Koreanen zijn Koreaanse oorlog nog niet vergeten

Afgelopen week werden de doden herdacht in Zuid-Korea op de nationale begraafplaats in Seoel. Maar veel families negeren het grote evenement en lopen de begraafplaats op en verzamelen zich rond de graven met bloemen, drank en eten. Op de kleden in de schaduw tussen de bomen eten familieleden met elkaar. We ontmoeten er Soe Sjik An. Hij was één jaar toen zijn vader in 1950 werd gedood door Noord-Koreaanse soldaten.

"De Koreaanse oorlog is een oorlog die door Noord-Korea is begonnen. Er liggen hier 300.000 slachtoffers omdat Noord-Korea een oorlog is begonnen. En dat heeft heel Korea vernietigd. Veel mensen zijn net als ik geworden. Ik ben voor hereniging, maar door de oorlog weet ik dat we heel voorzichtig moeten zijn."