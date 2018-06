De uitzending van 10 juni

Asielbeleid Merkel onder vuur na dood 14-jarig meisje

Opnieuw ligt in Duitsland het asielbeleid van de regering van Angela Merkel onder vuur. Aanleiding is de verkrachting en dood van de 14-jarige Susanna Feldman. De verdachte is een 20-jarige Iraakse asielzoeker.

Hij wist in eerste instantie met zijn familie te vluchten naar Irak, maar werd daar later opgepakt. Vandaag werd hij voorgeleid in Duitsland. Na eerdere moorden waarbij asielzoekers betrokken waren, veroorzaakt deze zaak ophef in Duitsland.

We spreken erover met correspondent Jeroen Wollaars.