'Doel tbs is terugkeer in samenleving. Dat geldt ook voor Michael P.'

Michael P. zal meewerken aan tbs als dat het behandeladvies wordt na psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Dat zegt zijn advocaat. Maandag begint de strafzaak tegen P., die wordt verdacht van de moord op Anne Faber. Hij heeft bekend dat hij haar heeft ontvoerd, verkracht en omgebracht.

De moord op Faber maakte veel los, onder meer over de inzet van tbs-behandelingen in Nederland. P. werd eerder veroordeeld voor twee verkrachtingen, maar kreeg toen geen tbs opgelegd. Waarom niet?, klonk het massaal. Er ontstond volop discussie: in de politiek, psychiatrie, advocatuur, onder rechters.

Harry Beintema, voorzitter van TBS Nederland, kijkt met ernaar met gemengde gevoelens. "De discussie sluit aan de ene kant aan bij wat we al lang uitdragen: dat tbs een succesvolle maatregel is. Maar mensen roepen dat P. tbs moet krijgen zodat hij is opgeborgen en nooit meer iets kan doen. Maar zo werkt tbs niet. Het heeft als doel mensen terug te laten keren in de samenleving."