De uitzending van 9 juni

Zuid-Koreaans eiland heeft hoge verwachtingen van 'de top'

Dinsdag zitten Kim Jong-un en Donald Trump tegenover elkaar in Singapore. "We gaan er met een positieve geest in, en ik denk goed voorbereid", zei Trump vandaag. Zijn de twee mannen bereid vergaande concessies te doen of is de kloof tussen hen onoverbrugbaar?

Nergens zijn de verwachtingen hoger dan op het eiland Yeonpyeongdo. Ach jaar geleden werd het eiland nog door Noord-Korea beschoten. Want hoewel Noord en Zuid-Korea een staakt-het-vuren hebben afgesproken is er nog steeds geen vredesakkoord.