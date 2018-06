De uitzending van 8 juni

Justitie onderzocht belgegevens journalist

Om uit te vinden wie informatie lekte over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch, heeft Justitie telefoongegevens van een Brabants Dagblad-journalist opgevraagd en gekregen. Kamerleden en journalistenvakbond NVJ reageren verontwaardigd. Verslaggever Jos van de Ven beschreef vorig jaar zomer tot in detail hoe de burgemeestersbenoeming in Den Bosch tot stand kwam. Wie de kandidaten voor die post zijn is normaal gesproken geheim en het lekken van informatie is strafbaar. Uit de gegevens die Justitie opvroeg, bleek met wie Van de Ven op welk moment had gebeld.

Hoofdredacteur Lucas van Houtert van het Brabants Dagblad is boos. "De overheid trekt de luiken al steeds verder dicht, nu zet justitie ook druk op de journalistiek. Een Openbaar Ministerie dat jaagt op telefooncontacten van journalisten, het is on-Nederlands en als je er even over nadenkt: schokkend."